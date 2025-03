Teleclubitalia.it - Nasce l’Associazione “Mo_jay” in memoria di Gennaro Palumbo per la sicurezza stradale

Leggi su Teleclubitalia.it

In occasione del compleanno di, giovane scomparso nel 2023 a seguito di un tragico incidentea Giugliano, è stata costituita un’associazione in suo ricordo per promuovere la“Mojay” indiper laL’evento di presentazione si è svolto ieri presso il Caffè Merlino .L'articolo“Mojay” indiper laTeleclubitalia.