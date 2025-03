Salernotoday.it - Nasce la Precettoria “Stella Maris” ad Agropoli

Leggi su Salernotoday.it

Il Supremus Civilis et Militaris Ordo Templi Hierosolymitani – SCMOTH 1804 – OSMTJ, comunemente noto come Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali, annuncia con profondo orgoglio e solennità la nascita della” con sede ad, in Cilento, e la nomina di Sara.