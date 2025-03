Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Milan: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei non vogliono far scappare definitivamente la capolista Inter, mentre per i rossoneri è probabilmente l’ultima occasione per sperare ancora nella Champions League.vssi giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei si stanno leccando le ferite per aver perso il primato in classifica a causa di una sola vittoria in sette partite. La squadra di Conte ha ora tre punti di svantaggio sull’Inter capolista e deve riprendere la marcia se vuole avere ancora chance per il titolo Le ultime due vittorie hanno consentito ai rossoneri di riprendersi dopo le tre precedenti sconfitte consecutive. La squadra di Conceicao è nona in classifica con 47 punti, a meno cinque dalla zona Champions League, obiettivo matematicamente raggiungibile ma nello stesso tempo complicato.