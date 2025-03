Lapresse.it - Napoli, nasce la libreria ad alta leggibilità a Mugnano. Da Scampia ‘si spaccia cultura’

Dallo spaccio alle Vele diallo spaccio di cultura. Daa Melito, da Melito a. Il sogno della Scugnizzeria e di Rosario Esposito La Rossa allarga i suoi confini: “Dopo la Scugnizzeria, primadopo decenni, aperta nel 2017, abbiamo deciso di aprire in questi giorni una seconda, a metà trae Melito, per bambini” spiega a LaPresse Esposito La Rossa. “Volevamo continuare il principio della Scugnizzeria, oggi possiamo dire di gestire due librerie nella periferia Nord die speriamo di poterne aprire anche altre” aggiunge. Esposito La Rossa ha 36 anni e nel 2017 ha fondato ala primaindipendente della zona: non se ne vedeva una da 25 anni.re cultura: dalla Scugnizzeria alla Marotta e Cafiero, da Vodisca a Mare Fuori“La nostra è unaad, abbiamo immaginato un luogo dove ci sono titoli per dislessici, bimbi con difficoltà di apprendimento, ipovedenti.