Napoli-Milan la notizia è una manna | Conte gongola

Antonio, in vista della gara contro ildi domenica, può esultare per unasul suo. Ildi Antonio, dopo aver pareggiato contro il Venezia, è pronto a scendere di nuovo in campo. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida contro il.Gli azzurri, visti i tre punti di svantaggio dall’Inter, dovranno cercare di fare di tutto per battere i rossoneri per non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. Nel frattempo, proprio per la gara contro il, Antoniopuò già esultare., nessun problema dai nazionali: domani rientreranno Mathias Olivera e Frank AnguissaCome riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il tecnico salentino ha già ritrovato dieci dei dodici nazionali. Il primo controllo, di fatto, è andato bene, visto che non ci sono stati problemi per giocatori che hanno disputato i vari match di Nations League.