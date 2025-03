Spazionapoli.it - Napoli-Milan, big in dubbio: l’aggiornamento di Sky sull’infortunio

Leggi su Spazionapoli.it

, big in: arrivadi “SkySport”che ha colpito il talento offensivo.Sospiro di sollievo in vista di. La sfida della 30a giornata di Serie A, che avrà luogo domenica alle 20,45 allo stadio Maradona, sarà un crocevia importante per la lotta scudetto e la zona europea. Gli azzurri scenderanno in campo già consapevoli del risultato dell’Inter, che vanta tre punti in più in classifica e giocherà in casa contro l’Udinese alle ore 18. Conte avrà l’obiettivo di battere Conceicao per continuare a sognare lo Scudetto e per mettersi alle spalle il difficile periodo vissuto da inizio febbraio a metà marzo, quando in sette partite sono arrivati soltanto otto punti. Intanto, dopo la paura delle scorse ore, arriva una notizia importante che fa esultare l’ambienteista.