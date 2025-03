Serieanews.com - Napoli, Manna si prende la rivincita sull’Inter: gli soffia la stella

, il dssila: i partenopeino unaa Marotta, colpo clamorososila: glila(Lapresse) – SerieAnewsTre punti di distanza in classifica, una lotta che durerà probabilmente fino all’ultima giornata e, forse, anche oltre. Inter estanno dando vita ad un campionato equilibrato, bello ed entusiasmante come non si vedeva da tempo. D’altronde trattasi delle ultime due formazioni Campioni d’Italia, con tecnici che in quanto ad esperienza e vittorie, hanno pochi eguali (Antonio Conte soprattutto).Più defilata l’Atalanta, sempre in corsa ma che ha pagato lo scotto della sconfitta nello scontro diretto proprio contro i nerazzurri di Milano. Sul campo, quindi, sarà vera sfida, con l’Inter che proprio nell’ultimo turno ha allungato sui rivali a +3: un vantaggio più che colmabile considerato come manchino ancora nove gare al termine del torneo.