Napoli, l'Udinese chiede almeno 30 milioni per Solet. Interesse anche per Lucca ed Ekkelenkamp

Ilvuole pescare dalin vista della prossima stagione. Tre giocatori nel mirino:ed. Ma ci sarà da battere la forte concorrenza di altri club.Ilpesca dal: possibile triplo colpo per la prossima stagioneScrive Daniele Longo su Calciomercato.com:Oumare l’attaccante della nazionale italiana Lorenzosono diventati obiettivi concreti, prioritari, delè diventato il muro della difesa del. La sua struttura fisica imponente abbinata a una ottima tecnica lo rende un difensore completo al quale manca un ultimo step: rimanere concentrato per tutti i 90 minuti cercando di limitare i rischi. Oumar si fida molto dei propri mezzi e a volte eccede. Ilha intensificato i contatti e vuole guadagnare la pole sull’Inter,spara alto sulla valutazione: non meno di 30di euro.