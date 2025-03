Spazionapoli.it - “Napoli, è l’ora di prenderlo”, indizio super sul colpo a centrocampo: di chi si tratta

In casatiene già banco la prossima sessione di calciomercato: l’intenzione del club azzurro è quella di rendere più profondo e di qualità l’organico a disposizione.Nove finali per capire quali saranno le speranze Scudetto del. Al rientro dalla quarta e ultima sosta di stagione dedicata agli impegni delle varie Nazionali, gli azzurri hanno ben in mente di dare fastidio, quantomeno, fino all’ultimo a un’Inter che, con tre punti di distacco ora in tasca, guarda il tutto con occhi diversi rispetto alle scorse settimane. Contro il Milan, nel match in programma domenica allo stadio Diego Armando Maradona, l’obiettivo è di chiarire a tutti che ilci sarà fino alla fine per la lotta al Tricolore (clicca qui per le ultime novità legate alla sfida contro i rossoneri).Intanto, in questi giorni impazzano le varie notizie legate al calciomercato, con tanti nomi che sono accostati al club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.