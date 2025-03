Sport.quotidiano.net - Napoli, contro il Milan ostacolo cabala. E quello strano incrocio tra Conte e Conceicao

, 26 marzo 2025 - Le strisce nel calcio esistono per essere interrotte, nel bene e nel male: è ciò che auspica ilin vista della gara internailche segnerà la ripresa del campionato dopo l'ultima sosta dedicata alle Nazionali. La striscia positiva dela Fuorigrotta e il retroscena sue ilNonostante domenica sera la location del match per gli azzurri sarà quella amica del Maradona, il trend recente quando arrivano i rossoneri è tutt'altro che incoraggiante. Negli ultimi 6 incroci in casa con il Diavolo, infatti, ilnon ha mai vinto e il discorso vale sia per la Serie A che per la Champions League, con a referto 3 vittorie per gli ospiti e 3 pareggi. Un filotto importante che nel prossimo turno di campionato potrebbe assumere i contorni della storia, perché mai ilè rimasto in battuto a Fuorigrotta per 7 volte consecutive.