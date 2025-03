Notizie.com - Mutuo, ora il tasso variabile diventa più vantaggioso del fisso: la novità

Ilpotrebbe presto tornare più conveniente rispetto al: il sorpasso degli indicizzati all’Euribor nel mercato del.Dopo sei tagli consecutivi, la BCE ha ridotto il costo del denaro, influenzando così l’Euribor, l’indice di riferimento per la determinazione delper mutui e prestiti. Di conseguenza, dopo anni caratterizzati da interessi crescenti nei finanziamenti per l’acquisto della casa, comincia finalmente a scendere la rata mensile per chi ha sottoscritto o sottoscrive mutui indicizzati al parametro Euribor., ora ilpiùdel: la– notizie.comGli analisti, lo scorso anno, avevano previsto che l’Euribor avrebbe raggiunto il suo minimo intorno a dicembre 2025, fino al valore del 2,10%. I numeri sono stati per ora confermati dai fatti, anche se ildelnon è riuscito ancora a superare, per convenienza, quello a