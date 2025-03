Musica dopo il successo a X Factor Lorenzo Salvetti torna con Lasciarsi è una cosa da grandi

Leggi su Ildenaro.it

l’emozionante esperienza ad X2024, dove ha conquistato il quarto posto in finale,con il nuovo singolo, “è unada” (Warner Music Italy), prodotto da CanovA, disponibile da venerdì 28 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Insieme al singolo, in uscita anche il videoclip.Una dolce ballad che esplora l’intensità emotiva e le contraddizioni di una relazione che, nonostante le difficoltà, non smette di lasciare il segno. Il brano racconta un amore che si trasforma in una lotta tra la speranza e la rassegnazione. Le parole evocano scene di vita quotidiana, dalla cicatrice che rimane come simbolo di una ferita mai guarita, alle “nottatacce” che segnano il tempo.Nonostante la sofferenza, l’artista cerca di resistere e di non cedere alla tentazione di credere che tutto possare come prima.