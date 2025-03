.com - Musetti, una vita da eterna promessa: le vittorie, i limiti e i dubbi di Lorenzo

La carriera di Lorenzo Musetti è a un bivio. A 23 anni, l'azzurro ha raggiunto il sedicesimo posto nella classifica Atp, a una sola distanza dal suo best ranking, il 15esimo post conquistato nel giugno del 2023. Nonostante la giovane età del toscano faccia sembrare la top 10 come un traguardo possibile, il tennista italiano sembra ancora accusare alcuni limiti caratteriali e di temperamento, più che tecnici, che ne limitano il rendimento nei momenti più importanti. La partita contro Novak Djokovic, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, ha mostrato una fragilità impronosticabile alla vigilia. Sebbene gli otto precedenti fossero fortemente a favore del serbo, con sette vittorie e soltanto una vittoria di Musetti, la sensazione era che, sfruttando anche un Nole alle prese con diversi problemi fisici, potesse impensierirlo un po' di più.