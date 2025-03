Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Americhe. Marc Marquez ha vinto 7 volte, ma occhio alle sorprese!

Il Motomondiale fa tappa in Texas, dove nel weekend del 28-30 marzo si disputerà la 12ma edizione del Gran Premio delle. L’evento non va confuso con il GP degli Stati Uniti, tenutosi un paio dia Daytona negli anni ’60 e poi a Laguna Seca tra dal 1988 al 1994 e dal 2005 al 2013.Quella contemporanea è l’unica gara organizzata in terra Stars&Stripes, tuttavia è indissolubilmente legata all’autodromo nel quale si corre, ovverosia il Circuit of the Americas. Dunque, non è un caso che l’appuntamento detenga l’attuale denominazione. Non si tratta del Gran Premio degli Usa, bensì di qualcosa di diverso, intitolato a tutto il continente.Quanto appena spiegato sarà anche lezioso, ma in questo caso la forma è anche sostanza. Austin ha la propria corsa, che si chiama appunto “Grand Prix of the Americas”.