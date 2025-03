Quotidiano.net - Morti sul lavoro, il giurista: le leggi non bastano. “Serve una coscienza collettiva”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo 2025 – “La normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi diè tra le più avanzate a livello europeo. Ciò non significa che non sia perfettibile, soprattutto nella parte dei controlli e della sua applicazione concreta. Ma, di fronte ai numeri degli infortuni che continuano a registrarsi nel nostro Paese, occorre chiedersi quali siano le radici più profonde di questa piaga sociale. E ci dobbiamo interrogare su come e quanto imprese e sindacati si siano sin qui impegnati per affrontarla e sconfiggerla”. È netto Maurizio Del Conte, professore ordinario di Diritto delalla Bocconi, uno dei principali “registi” delle riforme del settore in Italia. Ritiene che sindacati e imprese non facciano completamente la loro parte sul fronte della sicurezza? “Partiamo da una considerazione quasi ovvia: la sicurezza nei luoghi didovrebbe essere il primo degli obiettivi di chi fa impresa e di chi fa sindacato.