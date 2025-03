Puntomagazine.it - Morti sul lavoro, Castellone (M5S): “Numeri drammatici: introdurre il reato di omicidio sul lavoro e la procura nazionale del lavoro”

Strage sul: tre vittime in un solo giorno e un bilancio in drammatico aumento. La sicurezza deve diventare una priorità per fermare questa piaga sociale.“Si chiamava Daniel Tafa, aveva 22 anni appena compiuti e si era recato asubito dopo aver festeggiato il suo compleanno.” così la vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) sui suoi social. “Nella stessa azienda dove lavorava anche suo padre. Ma a casa non è più tornato. Nelle stesse ore, a Gragnano, perdeva la vita sul posto dianche Nicola Sicignano, 50 anni. E sempre ieri è morto alanche Umberto Rosito, 38 anni e una figlia piccola. Daniel, Nicola, Umberto. Tre vite stroncate solo ieri. Lo scorso anno isulsono stati 1090. Ma quest’anno il bilancio sembra ancora più drammatico perché nel solo mese di gennaio erano già 60 isule ad oggi siamo già a +33% rispetto allo scorso anno.