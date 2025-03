Morte di Maradona colpo di scena al processo | arrestato l’ex bodyguard Le chat in aula che lo hanno incastrato

Leggi su Open.online

La guardia del corpo di Diego Armando, Julio Coria, è statonell’del tribunale durante la quinta udienza delsulladel Pibe, scomparso il 25 novembre 2020 a Buenos Aires. Il 43enne, che era presente nella casa nel momento del decesso die avrebbe tentato di salvarlo con manovre di rianimazione, è accusato di falsa testimonianza. Secondo i giudici, «nonostante per tre volte gli fosse stato ricordato di essere sotto giuramento», avrebbe mentito ripetute volte nella ricostruzione di quanto avvenuto il giorno delladel Diez. Il doppio racconto delladiDue forti contraddizioni rispetto alle precedenti deposizioni in, a cui si è aggiunta unasu Whatsapp con il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato per omicidio con dolo insieme a altri sette tra medici e infermieri.