Lanazione.it - Morì cadendo dal palco. Condannati Lorenzetti e gli organizzatori della pièce dialettale

di Alfredo Marchetti E’ arrivata alle 17,32 di ieri la sentenza che la famiglia di Lorena Baldi attendeva da quasi 8 anni. Il giudice del tribunale di Massa ha condannato i sei imputati per omicidio colposo: sei mesi (pena sospesa) a ciascuno delle persone coinvolte. Stiamo parlando del sindaco di Montignoso, Gianni, difeso dal legale Riccardo Lenzetti, l’allora dirigente comunale Nadia Bellè, che si insediò cinque giorni prima il fatale incidente nell’ufficio ’Servizi al cittadino e cultura’ del comune di Montignoso, difesa dal legale Dino Del Giudice, Fabio Bascherini, nel 2017 presidente del gruppo folkloristico di Montignoso, Alfio Poggi allora direttore, Alessandra Prosperi in qualità, sempre otto anni fa, di titolaresocietà “Ristrutturare e costruire srl” e Carmelindo Francesconi che aveva sottoscritto il protocollo per quanto riguarda l’allestimento dele che aveva il compito di controllare.