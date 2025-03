Quifinanza.it - Morellato sotto indagine dell’Antitrust per le vendite online

L’Agcm, l’agenzia antitrust italiana, ha aperto un’su, famosa azienda di produzione e distribuzione di gioielli. Il sospetto dell’agenzia è quello che la società abbia stipulato contratti con i suoi distributori, che impedirebbero loro di vendere prodotti sui marketplace, come Amazon.Nella giornata del 25 marzo sono state eseguite alcune ispezioni nella sede di, per acquisire la documentazione necessaria all’. Come potrebbe cambiare in futuro la distribuzione di gioielli da parte dell’azienda.antitrust suSecondo quanto comunicato all’interno di una nota dell’Agcm,opererebbe vietando ai propri distributori di utilizzare marketplace terzi per la vendita dei suoi prodotti. La società si assicurerebbe di essere l’unica a poter sfruttare questi canali, con contratti che violerebbero la normativa europea.