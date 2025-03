Puntomagazine.it - Montoro e Solofra: controlli negli opifici conciari

Leggi su Puntomagazine.it

: le verifiche hanno consentito di rilevare svariate e gravi irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoroNella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e con il supporto del personale dell’Ufficio Ispettorato Territoriale di Avellino, hanno effettuato una serie dipresso le attivitàe di.L’attività ispettiva ha portato alla rilevazione di svariate e gravi irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alla presenza di lavoratori non regolarmente assunti, con conseguenti sanzioni di carattere penale e amministrativo.Nello specifico, presso un’azienda di, sono stati individuati quattro dipendenti privi di regolare contratto di lavoro.