Lanazione.it - Montignoso non dimentica. Tutto il paese si ferma per l’addio a Narciso Buffoni

Leggi su Lanazione.it

(Massa), 26 marzo 2025 – C’era tuttaa salutare. Chi prima, chi dopo, nel corso della sua vita, ha avuto a che fare con il politico locale. Un carattere deciso, serio, autoritario, che però si scioglieva quando entrava in confidenza, mostrandoil suo lato umano. Grande esperto di politica, ha saputo decifrare tante vicende a livello provinciale. Quando non si dedicava alla sua passioneera stato medico per oltre 40 anni, prima di andare in pensione nel 2021. Anche nella sua professione era stato sempre molto stimato da tutti. Una grande perdita per, con il sindaco Gianni Lorenzetti che appena saputa la notizia del suo decesso l’ha ricordato, senza mezzi termini, come “un amico, un maestro, un fratello maggiore”. E sono tanti gli amministratori locali che, nel momento del bisogno, chiedevano un consiglio a