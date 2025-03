Romadailynews.it - Monteverde: rapina violenta a casa di uno studente. Arrestati i cinque banditi

Un altro episodio diha avuto luogo aVecchio lo scorso 19 marzo, dove un giovanedi 19 anni è stato aggredito e minacciato datori.I malviventi sono entrati nell’abitazione della vittima, forzando una porta finestra con strumenti da scasso. Erano armati di martello.Una volta dentro hanno minacciato il ragazzo: “Se chiami qualcuno ti ammazziamo”.Dopo le percosse, i ladri hanno preso 500 euro in contante e hanno messo sotto sopra la, lasciando l’appartamento danneggiato.Sono scesi in strada, sono saliti su un’auto sportiva noleggiata con un contratto intestato a un prestanome, che ora potrebbe essere indagato. Questo però non è bastato ad evitare l’arresto.Nonostante lo choc il giovane è riuscito a chiedere aiuto. Ha denunciato il fatto ai carabinieri, dando inizio alle indagini.