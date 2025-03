Terzotemponapoli.com - Montervino: “Il Milan ha qualità importanti, ma il Napoli può vincere”

Francesco, ex centrocampista e capitano del, è stato ospite di “Magazine Live”, trasmissione in onda su Radio Punto Zero. Durante l’intervento, l’ex calciatore ha toccato vari temi legati alla squadra azzurra e al prossimo impegno con il, ma non solo. Dalle impressioni sul campionato e sulle sfide future, passando per i ricordi del passato,ha espresso opinionisulla situazione attuale del, una squadra da non sottovalutareIl prossimo match delcontro ilè cruciale, eè chiaro: “Vietato sbagliare per ilcontro il”. Tuttavia, l’ex capitano evidenzia come la posizione in classifica dei rossoneri non rispecchi il reale valore della squadra: “Ilha delle”. Secondo, per, ildovrà dare il massimo e fare una “grande prestazione”.