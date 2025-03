Lanazione.it - Montemurlo, dopo 40 anni di servizio va in pensione l'ispettore Stefano Melani

Leggi su Lanazione.it

, 26 marzo 2025 - L'della polizia municipale di, che è andato in40e sei mesi dial Comando di via Toscanini.è stato assunto al Comune diil 1 settembre del 1984 come agente della municipale e dal 2000 ha ricoperto il ruolo di. «In questiho visto cambiare tanto, una città che ha avuto una crescita positiva - dice- Tra le cose che mi hanno stupito e commosso in questi ultimi giorni di lavoro, c'è stato un uomo, con moglie e figli, che mi ha fermato e mi ha detto che si ricordava, quando era piccolo ed io lo facevo attraversare per andare a scuola. Sono stato felice di essere rimasto nel cuore delle persone e spero di aver lasciato anche dei ricordi belli» L’ha seguito neglinumerose indagini, tra le quali gli interventi interforze sulle attività produttive illegali con conseguenti sequestri dei capannoni “dormitorio”, tra i quali il sequestro del Sirim del 9 marzo 2022.