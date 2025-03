Lapresse.it - Montecitorio, una panchina gialla per fermare la strage silenziosa della trombosi

(LaPresse) Un morto ogni 37 secondi nei paesi occidentali. 200mila decessi ogni anno soltanto in Italia. Sono i numeri delle vittimeportati sotto i riflettori oggi da Motore Sanità con il contributo di Viatris all’evento “Combattere la. Più anni alla vita e più vita agli anni” nella Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale in Piazzaa Roma. Un coagulo di sangue che ostruisce arterie o vene può essere letale. “Una patologia che possiamo considerare ancora silente. Se ne parla poco” spiega il responsabile Business unit ospedaliera di Viatris Italia Davide Pugliese. “Ma è ancora una delle principali cause di morte in Italia e nel mondo. Poter parlare oggi diè importante per poter connettere il mondorealtà ospedaliera con quello del territorio che sono fortemente interconnesse nel percorso di questi pazienti”.