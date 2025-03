Lopinionista.it - Montecitorio: question time con i ministri Salvini, Crosetto e Calderone

ROMA – Si svolge oggi, 26 marzo, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponde a interrogazioni sul processo di approvazione del progetto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, con particolare riferimento alle misure compensative ambientali (Bonelli – AVS); sulle iniziative volte a preservare la gratuità del raccordo autostradale Montichiari-Ospitaletto, noto come “Corda molle” (Benzoni – AZ-PER-RE); sui tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di requisiti tecnici di omologazione degli autovelox (Dara – Lega); sulle iniziative volte ad aggiornare il sistema di indennizzo per i ritardi dei treni, con particolare riferimento all’introduzione di un meccanismo diretto e automatico di rimborso, nonché alla previsione di un fondo specifico per compensare i disagi sofferti dai cittadini per ritardi inferiori ai trenta minuti (Boschi – IV-C-RE); sui tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada statale 372 “Telesina”, con particolare riferimento al secondo lotto e le iniziative per accelerare l’avvio di tali lavori (Rubano – FI-PPE).