Monte San Giovanni Campano: tragedia per la morte di Beatrice Sgroia

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Veroli e dintorni con ladi, una giovane di 28 anni, madre di due bambini piccoli, sposata e molto conosciuta nella zona. La ragazza è deceduta il 24 marzo dopo una drammatica caduta da un’altezza di dieci metri in una cava, mentre stava facendo una passeggiata e raccogliendo asparagi selvatici.era uscita da sola per una passeggiata in campagna, ma il destino le ha riservato una tragica fine. Mentre camminava, ha messo un piede su un sasso che ha ceduto, facendola precipitare nel dirupo sottostante. Il volo di dieci metri non le ha lasciato scampo: è morta sul colpo. A dare l’allarme è stato un suo amico, che, in videochiamata con lei in quel momento, ha assistito alla scena e ha chiamato immediatamente il 112. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarla.