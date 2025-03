Cataniatoday.it - Monte Po, sassaiola contro un autobus della linea 421: vetrata distrutta e paura tra i passeggeri

Leggi su Cataniatoday.it

Un nuovo episodio di vandalismo ha coinvolto ieri pomeriggio un421 di Amts. Intorno alle 16, mentre il mezzo transitava in via Raccuglia, nel quartierePo, unaha colpito laposteriore, mandandola in frantumi.Ia bordo hanno vissuto.