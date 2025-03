Nerdpool.it - Monster Hunter Wilds: il primo aggiornamento gratuito arriva il 3 aprile

Capcom ha rivelato i dettagli delper, disponibile dal 3. Questointroduce entusiasmanti novità, tra cui nuovi mostri e sfide per i cacciatori. I giocatori potranno affrontare il ritorno di Mizutsune, accessibile dal Grado Cacciatore 21, e prepararsi per la prima variante arcitemprata di Rey Dau, disponibile in una missione evento a tempo limitato dal 30al 21 maggio per i cacciatori di Grado 50 e superiore. Un’altra aggiunta significativa è il possente Zoh Shia, affrontabile dopo aver completato la storia principale raggiungendo il Grado Cacciatore 50.Per favorire l’interazione tra i giocatori, l’introduce il Gran Quartiere, sbloccabile al Grado 16. Questa nuova area sociale fungerà da punto di ritrovo con diverse attività, tra cui una mensa e mini-giochi.