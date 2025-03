Terzotemponapoli.com - Mondiale per Club, ufficializzato il montepremi

Leggi su Terzotemponapoli.com

perilLa FIFA hai ricavi delper, svelando le cifre che riceveranno i 32partecipanti al torneo che andrà in scena la prossima estate negli Stati Uniti. Ed è ufficiale anche il: iimpegnati negli USA, tra cui Intere Juventus, potranno portare a casa fino a 125 milioni di dollari (al cambio 115,9 milioni di euro circa) in caso di vittoria finale del torneo.Inter e Juventus possono vincere fino a 125 milioniLE PAROLE DI INFANTINO – Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha presentato il tutto: “Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo perFIFA riflette l’apice del calcio pere rappresenta il più grandemai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori.