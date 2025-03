Mondiale per Club ufficiali gli incassi | tesoretto per l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

La FIFA ha annunciato che il montepremi totale per ilper2025 sarà di 1 miliardo di dollari, rappresentando il più grande premio mai assegnato in un torneo calcistico. Questo importo sarà suddiviso in 475 milioni di dollari basati sulle performance sportive e 525 milioni di dollari come quota di partecipazione. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato: “Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo perFIFA riflette l’apice del calcio pere rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”.Oltre ai premi destinati alle squadre partecipanti, la FIFA ha istituito un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti, con l’obiettivo di destinare ulteriori 250 milioni di dollari al calcio diin tutto il mondo.