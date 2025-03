Inter-news.it - Mondiale per Club, svelate tutte le cifre: ecco quanto può guadagnare l’Inter!

La FIFA svela lein ballo per la partecipazione e il rendimento alperdel 2026.il potenziale guadagno pere le altre squadre.NUOVI DETTAGLI – Si avvicina sempre di più l’estate del 2025, quando avrà inizio la nuova edizione delper. A poco a poco la FIFA svela tutti i dettagli del format, al quale parteciperanno anche Inter e Juventus in rappresentanza dell’Italia. Quest’oggi giungono informazioni che interessano da vicino proprio ilnerazzurro, ovvero leche verranno guadagnate dalla partecipazione al torneo e il montepremi in ballo per il vincitore.LE– 125 milioni di dollari (ovvero circa 116 milioni di euro) è la somma totale che andrà alla squadra che vincerà ilper. Il montepremi complessivo messo a disposizione dalla FIFA è di 1 miliardo di dollari, suddiviso in una componente sportiva (475 milioni di dollari) e in una componente di partecipazione (525 milioni di dollari).