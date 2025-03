Juventusnews24.com - Mondiale per Club, la FIFA ufficializza tutti i premi: la Juve guadagnerà sicuramente quest’importante cifra. Il motivo e tutti i dettagli

di RedazionentusNews24per, laper la competizione in cui ci sarà anche la: ieconomiciLahato irelativi alper, competizione alla quale parteciperà anche laa giugno. Cifre importanti, a partire dal gettone di presenza che sarà tra i 12,8 e 38,2 milioni di dollari (11,8-35,4 milioni di euro) in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali. Di seguito i rispettiviin base al percorso nella competizione.2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.