Ilnapolista.it - Mondiale per club, Juventus o Inter potrebbero guadagnare più di 80 milioni

Leggi su Ilnapolista.it

Sono state rese note le cifre che verranno versate alle 32 squadre che parteciperanno alper, torneo in programma dal 14 giugno al 13 luglio 2025.Ricordiamo che per l’Italia ci sarannoper, il montepremi per le varie fasi del torneoIl montepremi sarà, nella fase a gironi, di 2di dollari (1,8di euro) per ogni vittoria; 1 milione di dollari (930mila euro) per i pareggi.Per l’accesso agli ottavi di finale ogni squadra riceverà 7,5di dollari (6,9di euro).Invece, per i quarti di finale saranno dati ad ognirimanente in gara 13,125di dollari (12,2di euro).Le ultime quattro squadre, che disputeranno le semifinali, avranno ognuna 21di dollari (19,5di euro)Ilvincitore riceverà un montepremi pari a 40di dollari (37di euro); l’altra squadra finalista 30di dollari (27,8di euro).