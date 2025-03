Internews24.com - Mondiale per Club Inter, la FIFA rivela il montepremi UFFICIALE! Ecco quanto incasseranno i nerazzurri

di Redazioneper, lailnella competizione in programma nell’estate Come riportato da Daniele Mari, laAvrebbe diffuso oggi i premi relativi alper, competizione alla quale parteciperà anche l‘a giugno.tutti i dettagli.?– Ladiffonde i premi per ilperFase a gironi: 2 mln dollari a vittoria, un mln per pareggioOttavi di finale: 7,5 mln di dollariQuarti di finale: 13,125 mln di dollariSemifinale: 21 mln di dollariFinalista: 30 mln di dollariVincitore: 40 mln. pic.twitter.com/bYuZYaKaYG— Daniele Mari (@marifc) March 26, 2025– Ladiffonde i premi per ilperFase a gironi: 2 mln dollari a vittoria, un mln per pareggioOttavi di finale: 7,5 mln di dollariQuarti di finale: 13,125 mln di dollariSemifinale: 21 mln di dollariFinalista: 30 mln di dollariVincitore: 40 mln.