Mondiale per Club al vincitore 115 milioni di euro

La squadra che domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York alzerà al cielo il trofeo delperdella Fifa guadagnerà fino a 125di dollari (115di). A ufficializzare il jackpot massimo della prima edizione allargata a 32 della manifestazione è stata la Fifa, dopo che nelle scorse settimane era stato delineato in un miliardo diil montepremi da dividersi tra le partecipanti, ricordando che un assegno da 250sarà invece destinato a chi non volerà negli stati Uniti sotto forma di contributo solidarietà per il calcio diin tutto il mondo. In particolare, tutti gli introiti saranno distribuiti al calcio die le riserve della Fifa non saranno intaccate.In pratica nel giro di un mese le 32 ammesse alperavranno accesso a un montepremi che non si discosta troppo da quello della Champions League.