Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club 2025, al vincitore 115 milioni di euro: ecco la distribuzione completa del montepremi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stellare per il prossimo controversoperche si terrà a giugno negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio. Come rende noto la Fifa, i vincitori del torneo guadagneranno fino a 125di dollari, vale a dire circa 115di. Considerando che la squadra vincitrice della Champions League può guadagnare circa 90di, questa competizione si rende più attrattiva per i, almeno da un punto di vista economico. Questa edizione sarà la prima con il nuovo formato a 32 squadre (per l’Italia ci sono Inter e Juventus), includendo i campioni in carica delle principali competizioni confederali dei quattro anni precedenti.“Il modello didella Coppa del Mondo perFifa riflette l’apice del calcio pere rappresenta ilpiù alto di sempre (un miliardo di dollari) per un torneo calcistico che comprende una fase a gironi e un formato di playoff con un potenziale pagamento di 125di dollari previsto per i vincitori“, ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino.