Ilrestodelcarlino.it - Monastero della Visitazione, Rekeep dona 100.000 euro: “Un progetto prezioso per la città”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 26 marzo 2025 – Dopo la grande cena solidale a Palazzo Re Enzo,è la prima impresa a scendere in campo a fianco di Fondazione Sant’Orsola per il. Il gruppo donerà 100.000per sostenere il percorso di ristrutturazione degli spazi dove la Fondazione entrerà – grazie all’Arcidiocesi – per realizzare, con i propri volontari e con tante altre realtà. Ildal 1819 ha accolto monache di clausura in via Mazzini. Nel 2019 le ultime monache rimaste si trasferirono e da allora ilè rimasto chiuso. Ora l’Arcidiocesi, d’intesa con il Comune, sta predisponendo undi ristrutturazione per fare rivivere il complesso rendendolo un polo vivo. Terminati i lavori di ristrutturazione, la parte più consistente dell’exandrà in affitto alla Fondazione.