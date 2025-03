Quifinanza.it - Modello 770/2025, chi deve compilarlo e quand’è la scadenza

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 75896 del 24 febbraio, ha approvato il770/. Questo documento serve per riepilogare le attività svolte nel corso del 2024 dai sostituti d’imposta eessere trasmesso in via telematica direttamente all’Agenzia delle Entrate.Il770/, in estrema sintesi, serve a comunicare le ritenute che sono state effettuate lo scorso anno, i relativi versamenti e le compensazioni che sono state operate. Vengono, inoltre, riepilogati i crediti.770/, cos’è e a cosa serve?Il770/si riferisce al periodo d’imposta 2024.essere utilizzato dai sostituti d’imposta – tra i quali rientrano anche le amministrazioni dello Stato – per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate lo scorso anno.