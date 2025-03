Amica.it - Modelle generate con l’intelligenza artificiale: H&M apre il dibattito

La moda entra in una nuova fase sperimentale con l’uso dell’intelligenzaper creare “repliche digitali” direali. L’idea arriva dall’azienda di abbigliamento svedese H&M, che entro l’anno prevede la creazione di 30digitali realizzate con l’A.I. Un’iniziativa che solleva interrogativi sul futuro del lavoro creativo, sul rapporto tra immagine e identità e sulla tutela dei diritti in un settore in continua trasformazione. Evoluzione, rischio o opportunità? Facciamo il punto.alla secondaSuccede davvero: H&M ha annunciato la creazione di gemelli digitali di 30da utilizzare in immaginidall’AI per campagne marketing, e-commerce e social media.