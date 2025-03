Moda e cinema | quando l’abito diventa protagonista sul grande schermo

Leggi su .com

Life&People.it Il legame traè una relazione profonda che ha plasmato il modo di percepire l’eleganza e l’identità. Nel mondo della settima arte, ogni dettaglio di costume gioca un ruolo fondamentale: non si tratta semplicemente di vestire i personaggi, ma di raccontare storie, esprimere emozioni e comunicare valori. Iconici costumitografici inei film non sono solo elementi di scenografia, ma veri e propri protagonisti che, nel corso degli anni, hanno segnato epoche, influenzato le tendenze e lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.come strumento narrativoNella settima arte,linguaggio visivo capace di svelare il carattere di un personaggio e la sua evoluzione. Il costume non è più solo un complemento estetico, ma assume il ruolo di narratore silenzioso.