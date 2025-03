Mobilità ATA, neoassunti che non presentano domanda, trasferiti d’ufficio con punti zero

Leggi su Orizzontescuola.it

In vista della vicina scadenza del 31 marzo è utile ricordare che il personale ATA neoassunto in ruolo che non presentadi, verrà traferito d'ufficio con. Le domande sisu Polis Istanze online. Gli esiti dellasaranno comunicati il 3 giugno.L'articoloATA,che noncon