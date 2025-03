Internews24.com - Mkhitaryana Sky: «Possiamo arrivare in fondo in tutti i tornei. Il mio futuro? Voglio finire in un club come l’Inter ma a fine anno…»

di RedazioneIl centrocampista del, Henrikh Mkhitaryan, ha voluto dire la sua sulla stagione dei nerazzurri e sulla gara di domenica contro l’UdineseIntervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica in campionato contro l’Udinese, il centrocampista del, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così della stagione dei nerazzurri e del suo possibile.SULLA SFIDA CONTRO L’UDINESE – «Non è mai stato facile giocare contro l’Udinese, né in casa né fuori, ci aspettiamo una gara difficile ovviamente perché è una squadra fisica, tatticamente brava. Sanno difendere e attraccare. Dobbiamo fare il nostro meglio per vincere la partita».SUL MOMENTO DELLA STAGIONE – «Al momento non siamo ancora arrivati da nessuna parte, stiamo ancora andando verso i nostri obiettivi.