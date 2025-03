Inter-news.it - Mkhitaryan, dall’Inter ‘ingiocabile’ al ‘Non siamo andati da nessuna parte’

Leggi su Inter-news.it

Riecco, che a distanza di circa un mese e mezzo dal famoso post di Inter-Monaco, è ritornato a parlare. Piedi per terra, cambio di registro per l’armeno.PIEDI PER TERRA – Unpiù misurato, più equilibrato e meno arrogante, dialetticamente parlando, rispetto a qualche settimana fa. Ed è così che l’armeno passa dalla famosa frase “Inter ingiocabile” ad una battuta più umile e soprattutto più vicina alla realtà: “Nondaparte“. Nella giornata di oggi, il centrocampista armeno ha rilasciato un’intervista esclusiva per i colleghi di Sky Sport, toccando diversi temi: dalla prossima partita dell’Inter contro l’Udinese, fino a Simone Inzaghi e al suo futuro. Ma la parte più importante e significativa, probabilmente, è quella legata agli obiettivi dell’Inter.