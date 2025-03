Mkhitaryan | A fine stagione deciderò il mio futuro Vorrei rinnovare ma…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Henrikh, a pochi giorni dalla sfida contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento dell’Inter e il suo.Sulla gara con l’Udinese“Non è mai facile affrontarli, né in casa né in trasferta. Sono una squadra fisica e tatticamente organizzata. Dovremo dare il massimo per vincere.”Sugli obiettivi stagionali“Non abbiamo ancora raggiunto nulla, ci aspettano nove partite di campionato e le sfide di Champions e Coppa Italia. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Sognare è importante, ma dobbiamo lavorare per arrivare fino in fondo.”Su Simone Inzaghi“Il mister è cresciuto molto in questi due anni e si vede in campo. Ogni allenatore ha il suo stile, ma lui sta facendo un ottimo lavoro e merita di essere dove si trova.”Sul rinnovo con l’Inter“Sono felice qui, ma decideremo a