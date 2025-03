Sbircialanotizia.it - Misure Decise dal Governo Contro le Aggressioni ai Docenti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una serie di provvedimenti volti a contrastare in maniera decisa gli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a Mattino Cinque News, trasmessa su Canale 5. Valditara ha sottolineato che ilintende introdurre l’arresto in flagranza per . L'articolodalleaiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.