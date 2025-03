Sbircialanotizia.it - “Mister Talent of Italy” arriva a Roma: casting e registrazioni tv il 29 e 30 marzo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dopo il successo delle tappe precedenti, “of” fa tappa nella Capitale. L’appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30al Piccolo Teatro, in via Teano 249-251 (metro C fermata Teano). Ilshow, prodotto da GRShow e condotto da Kevin Dellino, è un’opportunità concreta per i giovanii italiani. Non solo . L'articolo “oftv il 29 e 30è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.