Mister Movie | Zendaya sarà Ronnie Spector Barry Jenkins alla Regia del Biopic

L'attricesi prepara a vestire i panni di, iconica cantante delle Ronettes, in un nuovo progetto cinematografico targato A24. A dirigere il film, un'immersione profonda nella vita della cantante,il premio Oscar, affiancato dallo sceneggiatore Dave Kajganich. L'obiettivo è quello di offrire al pubblico un'esperienza immersiva, piuttosto che una semplice biografia, esplorando il complesso rapporto trae il produttore musicale Philneldidiretto daQuesto progetto rappresenta un traguardo importante per, che aveva espresso il desiderio di lavorare con. Insieme, hanno sviluppato una visione della storia diche promette di catturare l'essenza della sua vita, concentrandosi in particolare sul suo matrimonio con il problematico Phil