Mister Movie | Trailer Chainsaw Man | Il Film Reze Arc Scalda i Motori Data di Uscita in Giappone Fissata

L'attesissima trasposizione cinematografica dell'acclamata serie animeMan, intitolataMan TheArc, ha finalmente unadi debutto nelle salesi: il 19 settembre 2025. L'annuncio è stato accompagnato dal rilascio di unche ha immediatamente infiammato i fan di tutto il mondo, sebbene al momento non sia stata ancora comunicata unadi distribuzione per il mercato statunitense. La Trama Si InfittisceLa narrazione riprende le fila della storia di Denji, il ragazzo con il cuore di un diavolo diventato parte della Special Division 4 dei cacciatori di diavoli. Dopo un incontro con Makima, la donna dei suoi sogni, Denji trova rifugio dalla pioggia dove incontra, una ragazza che lavora in un bar.Ilhttps://twitter.