Mister Movie | Tom Holland Matt Damon e Zendaya in Italia per il set de L’Odissea ecco dove

Tom Holland, Matt Damon e Zendaya in Italia per il set de L'Odissea, ecco dove

L'effervescenza cinematografica ha raggiunto nuove vette in Sicilia con l'arrivo delle star di Hollywood. Le coste siciliane si preparano a fare da sfondo al nuovo kolossal di Christopher Nolan, "L'Odissea", un'epica rivisitazione del viaggio di Ulisse. L'isola è stata scelta come location chiave, portando con sé un'ondata di interesse e curiosità.Tom Holland e Matta Favignana: Set Naturale per un'Odissea ModernaL'aeroporto di Trapani ha visto l'arrivo di Tom Holland e Matt, mentreè atterrata a Palermo, alimentando l'entusiasmo dei fan che sperano in un incontro ravvicinato. Le riprese si concentreranno in particolare sull'isola di Favignana, i cui paesaggi mozzafiato si prestano perfettamente all'atmosfera mitologica e ancestrale che Nolan vuole ricreare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Tom Holland Updates (@tomhollandupdates)La scelta di Favignana non è casuale: con le sue acque cristalline, le calette di tufo e un'atmosfera fuori dal tempo, l'isola incarna la bellezza selvaggia e incontaminata che evoca le antiche leggende omeriche.